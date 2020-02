Giorgio Chiellini è tornato tra i convocati ufficialmente della Juve, ma Maurizio Sarri naturalmente non lo rischierà da titolare perché non è pronto. L'obiettivo è portarlo in forma da qui a Juve-Inter del 1 marzo, Sarri spera di riavere Chiellini in condizione per quella partita che dista ancora 15 giorni.