Nella conferenza stampa di vigilia verso la gara contro il Lecca il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato di Gleison. Le sue parole:- "Come sta Bremer? Bremer sta bene, aveva bisogno di recuperare, ha giocato tante partite. Anche per lui è il primo anno a giocare ogni tre giorni, le pressioni... Non era semplice, aveva bisogno di riposo e domani rientra in campo. Può riposare Alex Sandro, ha giocato molto, giocare ogni tre giorni in questo momento poi c'è bisogno di energie nuove".