Leonardo, in conferenza, parla delle sue condizioni fisiche: "Ho fatto 90' con il Sassuolo che mi hanno preparato alla stagione. E' l'ennesima partita in Champions, quando un giocatore raggiunge i miei numeri in Champions vuol dire che ha fatto bene. A 35 anni voglio continuare a guidare la Juve per portarla dove merita con tutta la squadra".