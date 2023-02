Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche delle condizioni di Leonardo, che domani non sarà a disposizione causa. Ecco il suo commento: "Recupero in linea? L'influenza l'ha un po' fermato, poi vedremo con lui il rientro. Da qui a fine stagione abbiamo tante partite, intanto bisogna andare avanti nelle coppe così riempiamo il calendario. Giochiamo più partite. Intanto il campionato, poi la semifinale di Coppa Italia. Ci tufferemo anche in Europa League".