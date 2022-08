Nella gara di domani contro laLeonardoandrà in panchina. A rivelarlo è stato lo stesso Massimilianoin conferenza stampa ( QUI l'integrale), che ha svelato anche quali siano le condizioni del difensore. Queste le sue parole:"​Gatti sono contento, gioca uno tra Rugani e lui. Bonucci era un po' affaticato sul flessore, l'ho lasciato in campo. E' stato gestito, ma avevo già deciso che non avrebbe giocato. Leo viene con noi, è a disposizione"