Torna Leonardo Bonucci. E viene da dire 'finalmente', soprattutto per lui, che non è abituato a saltare i match determinanti. La stagione del numero 19 è stata particolare e particolare sarà il rientro di domani, quasi sicuro, contro il Cagliari. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola, Bonucci, storico recordman per partite giocate, uomo da 40 (o anche 50) match a stagione, si è dovuto arrendere al polpaccio, che da anni mette nei guai il gemello Chiellini. Leonardo però è pronto a tornare e la difesa ritrova un leader.