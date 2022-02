Leonardo Bonucci oggi rientra con la squadra, dopo tanto, troppo tempo passato fuori a causa di un problema muscolare. Il centrale bianconero era fuori dal due gennaio, poi il primo ritorno in gruppo, quindi una ricaduta e altri venti giorni fuori. In totale, un mese ai box. Ma l'attesa ora è finita. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, non sarà della partita, almeno dal primo minuto.