Il Barcellona non ha messo nel mirino soltanto Paulo Dybala in casa Juventus. Il club catalano sta seguendo anche la situazione legata a Federico Bernardeschi e potrebbe fare un'offerta a parametro zero.



Al momento resiste il piccolo fastidio muscolare per Federico Bernardeschi. L'esterno bianconero si è fermato nell'allenamento di vigilia di Juve-Sampdoria per un lieve problema, la cui entità non desta assolutamente preoccupazione. In vista del match con il Milan, Allegri aveva infatti scelto di non portarlo con sé per la partita di Coppa Italia.