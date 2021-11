Se la presenza di Paulo Dybalaper Argentina-Brasile è ormai certa, restano ancora da valutare le condizioni di Rodrigo, che domani dovrebbe affrontare lacon il suo. Il centrocampista della, che ha rimediato una forte contusione al ginocchio durante il match contro l'Albiceleste, sarà visitato oggi dal medico della Nazionale, Alberto Pan, per capire se potrà essere a disposizione o meno per la prossima partita. Le sue condizioni, comunque, sembrano in netto miglioramento, motivo per cui filtra cauto ottimismo circa il suo recupero. Lo riporta Ovacion Digital.