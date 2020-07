Come sta Rodrigo Bentancur? Sono arrivate le ultime informazioni, ufficiali, proprio dal sito della Juventus. "Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno". Il centrale di centrocampo potrebbe dunque già recuperare per la sfida di lunedì contro la Lazio. Resta complicato vederlo partire titolare, soprattutto dopo l'affanno mostrato nell'ultima gara con il Sassuolo. Al suo posto, Sarri potrebbe ripescare Rabiot, apparso in forma, o lanciare Ramsey dal primo minuto.