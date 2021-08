L'anno scorso il miglior periodo della Juventus di Pirlo, tra gennaio e febbraio, è coinciso con l'unico momento in cui Arthur ha avuto una certa continuità d'impiego. Poi i problemi fisici ne hanno minato fortemente le prestazioni, fino allo svarione col Benevento e la lontananza dai campi. Lontananza che si protrarrà ancora per gli interi agosto e settembre.

Dopo l'operazione del mese scorso per la famigerata calcificazione nella gamba, il regista brasiliano dovrebbe tornare in campo a inizio ottobre. E in ogni caso, sarà per una gara importante: tra il 3 e il 24 ottobre sono previsti il derby cittadino col Torino, la sfida alla Roma e il derby d'Italia contro l'Inter! Palcoscenici di prestigio per provare a convincere Allegri a stagione già cominciata da quasi due mesi.