Per Juve-Inter, in mezzo ci sarà un'assenza pesante: Arthur è ancora alle prese con l'influenza. Il brasiliano è stato febbricitante per tutta la giornata e verosimilmente domani salterà la gara dall'Allianz Stadium. Un'assenza non di poco conto per i bianconeri, che adesso dovranno fare di necessità virtù. Il sostituto per la sfida di domani sera sarà a questo punto Adrien Rabiot: il francese farà coppia con Bentancur e agirà alle spalle di Weston McKennie, a sua volta a supporto di Kulusevski e Cristiano ROnaldo. Insomma, staremo a vedere come assorbirà il colpo la squadra di Andrea Pirlo. Che sul brasiliano si è poggiata più volte...