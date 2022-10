Dal sito dellaKONI E LA SERIE A AD EMPOLI6 marzo 2022: Pro Sesto-Juventus Under 23. All'85' minuto entra in campo Koni de Winter, reduce da una lussazione. Cinque minuti dopo, segna il gol vittoria per la Juve.E' tutto in questo episodio la voglia, il carattere, la classe e la grinta del difensore belga, nato ad Anversa nel 2002, che nel 2018 è arrivato alla Juve, prima all'Under 17, poi nella Primavera e poi appunto nell'Under 23.Non solo: due le sue presenze in Prima Squadra, in Champions League, con esordio a Stanford Bridge contro il Chelsea nel 2021 e bis (titolare, in quel caso) contro il Malmoe all'Allianz Stadium.Dopo il rinnovo, Koni adesso gioca in Serie A, in prestito all'Empoli: tre presenze per lui finora, due delle quali da titolare, contro il Lecce e proprio contro il Milan, che ha affrontato nell'ultimo turno di campionato.Niente male, come inizio di stagione.