Il terzino sinistro dellaAlex, attualmente impegnato nei Mondiali in Qatar con il Brasile è alle prese con un problema all'adduttore. Il Brasile ha comunicato le sue condizioni: Il terzino sinistro Alex Sasnro ha compiuto un altro passo nel suo lavoro di recupero per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. In vista dei quarti di final l'allenatore Tite svolgerà questo giovedì l'ultimo allenamento di rifinitura, utile a capire se il giocatore sarà a disposizione.