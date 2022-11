Preoccupano in casale condizioni del terzino sinistro. Il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar ha annunciato: "Alex Sandro ha avvertito dolore all'anca sinistra e non ha potuto proseguire la partita. Questa mattina è stato rivalutato. Abbiamo fatto fare una risonanza magnetica che ha mostrato una l. L'atleta non potrà giocare la prossima partita contro il Camerun e continuerà a essere curato in modo da poterlo recuperare il prima possibile".