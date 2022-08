Angelsi è già preso la Juve. L'ha fatto in pochi istanti, tutti incredibili e bellissimi. Il primo gol della stagione porta la firma del suo mancino, un sinistro al volo che prende una traiettoria impensabile, complicata anche da riscrivere. E mentre tutto portava alla giornata perfetta, il destino ha rincarato la dose, purtroppo nel verso sbagliato.Il crack, lo stop, le difficoltà e i versi del Fideo al momento dell'infortunio avevano lasciato già presagire preoccupazione e ansie. Poi il responso: dieci giorni per capire, ma chissà quanto tempo in realtà per rivederlo ancora sul prato verde dello Stadium. Angel, già decisivo, è costretto a fermarsi. La Juve, già aggrappata a lui, è costretta a cambiare.