Come racconta Gazzetta, la "sintonia" ripetuta spesso da Allegri nell’ultimo periodo - il riferimento è naturalmente al rapporto con la società - ha portato a un cambiamento delle linee guida del mercato, leggermente corrette in corsa. Ok i giovani, di cui la Juventus è ben provvista (non solo Vlahovic, pure Chiesa, De Ligt, Locatelli) ma per tornare a vincere subito servono giocatori d’esperienza, di qualità e con un pedigree internazionale per alzare il livello della rosa bianconera.