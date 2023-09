DaSorrisi americani nella notte. Gli Stati Uniti sconfiggono 3-0 l'Uzbekistan in amichevole con Weston McKennie e Timothy Weah protagonisti. Assist splendido del primo per la rete del secondo e match sbloccato. Successo statunitense poi arrotondato da Pepi e Pulisic.Decisamente meno ricca di gioie la serata per l'Italia. Gli azzurri, alla prima di Luciano Spalletti, pareggiano 1-1 con la Macedonia del Nord: vantaggio italiano con Immobile, pareggio dei padroni di casa con la punizione di Bardhi. Manuel Locatelli non è sceso in campo.