La Juventus potrebbe cederli solo per offerte molto, molto importanti, così la società bianconera potrebbe anche tenere entrambi. Come? Prima di tutto Chiesa e Vlahovic devono essere felici di rimanere ed essere centrali nel progetto, poi devono incastrarsi le giuste condizioni economiche. E qui la Juve deve incassare dalle altre cessioni e dai risparmi, già iniziati con i 36 milioni accantonati dal monte stipendi con gli addii di Paredes, Di Maria e Cuadrado, oltre che con la cessione per 30 milioni di Kulusevski al Tottenham. Ecco, per pensare di tenere Vlahovic e Chiesa servono altre cessioni, in grado di generare plusvalenze, e di alleggerire ancora il costo degli ingaggi.In cima alla lista degli addii, sottolinea Tuttosport, ci sono i tre centrocampisti rientrati dai prestiti a Chelsea, Liverpool e Leeds: Zakaria, Arthur e McKennie. E la pista più calda è quella che potrebbe portare Zakaria al West Ham, che potrebbe portare 20 milioni e generare una plusvalenza di 16, oltre al risparmio di quasi 4 milioni di ingaggio. Poi, il Brighton di De Zerbi potrebbe essere la destinazione di Arthur, cedendolo a pari del suo valore a bilancio (quasi 30 milioni) porterebbe un risparmio di 14,4 milioni di ammortamento (e altrettanti nella stagione successiva) e quasi 6 di ingaggio lordo. Mentre una plusvalenza si potrebbe realizzare con McKennie (9.5 milioni di valore a bilancio e circa 4,6 milioni l’ingaggio lordo), che tornerebbe in Premier ma non è allettato dal Galatasaray. E ancora, Luca Pellegrini e qualche giovane uscita. E ancora, Alex Sandro e Bonucci, che sono all’ultimo anno di contratto e che la Juventus libererebbe in caso di destinazioni gradite risparmiando quasi 25 milioni di ingaggio lordo, parecchio.