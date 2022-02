Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve non ha dominato al possesso palla, 53% a 47% in favore dell’Hellas al termine del match. Allegri ha lasciato Dybala libero di muoversi secondo estro e istinto dalla destra al centro. Morata dall’altra parte largheggiava di più, ma lo spagnolo si muoveva lo stesso dietro Vlahovic. Di fatto, un attacco 2-1.