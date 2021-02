11









Si accende e si spegne, questa Juventus. E spesso non siamo neanche in grado di capire dove sia finito l'interruttore. Per i bianconeri, al Maradona, è arrivata la terza sconfitta in campionato: è crollata in casa con la Fiorentina, poi nelle due insidiose trasferte di San Siro (con l'Inter) e del Maradona, senza tifosi sugli spalti ma comunque stregato. Come capitato in tutte le sconfitte, il periodo immediatamente precedente era stato felice, entusiasmante. Ecco perché la versione 'off' della squadra di Pirlo sorprende e lascia spazio ad analisi dettate esclusivamente da impressioni.



IL MOTIVO - Tuttosport in edicola prova a spiegare il motivo di questo basso dopo tanti alti. Perché se è vero - com'è vero - che ieri "la Juventus è partita lenta e svagata, certamente diversa dal branco che ha aggredito l'Inter e la Roma", un motivo di fondo ad accomunare tutte le sconfitte resiste Eccome. Colpa del "calcio-Covid", per TS. E dunque della stanchezza, problema di tutti e soluzione di nessuno. Ci si allena poco e si gioca ogni tre giochi. Ogni tanto, capita il passo falso. Altro aspetto da non sottovalutare è l'inesperienza di questa squadra, piena zeppa di calciatori giovani, così come di un allenatore alle prime armi. Il quotidiano, infine, centra l'obiettivo e forse la più grave mancanza: Arthur. "Un giocatore con qualità e pensiero per costruire". In questo momento, infortunato...