Come riparte la Juventus dopo l'eliminazione dalla? Prova a raccontarlonell'ultima intervista a Sky Sport. "Proveremo a fare il nostro meglio, lavoreremo per vincere tutte le partite - le sue parole -. Era così già dall'inizio, non è che abbiamo fatto un patto adesso: abbiamo sempre voluto conquistare il campionato. Non è cambiata la nostra mentalità. Ci sono ancora tante partite di Serie A e la finale di Coppa Italia e il nostro obiettivo è vincerle tutte".