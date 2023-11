La storia calcistica di Daniele Rugani sembra seguire la parabola delle fiches, con un'incredibile rinascita quando tutti lo consideravano quasi "fuori gioco". Inizialmente relegato in panchina allacon un solo anno di contratto residuo, l'opportunità di tornare in campo è giunta quandosono stati costretti all'inattività. Massimiliano Allegri ha affidato a Rugani il ruoloin cinque delle ultime sette partite, ottenendo come risultatoe solodalla Juventus, con la sorprendente firma di Rugani stesso nell'ultima partita contro il Cagliari. Questo segna la certificazione di una rinascita, anche se Allegri sottolinea che Rugani è sempre stato affidabile, contribuendo a subire solo due gol nelle ultime 12 partite in cui è stato titolare. Nel calcio, così come nel poker e nella vita, un po' di fortuna fa sempre comodo.Come racconta Gazzetta, la risalita di Daniele non è solo una questione di fortuna sul campo. Fuori dal terreno di gioco, ha un supporto incondizionato dalla sua compagna, la conduttrice televisiva Michela Persico. La coppia è insieme da otto anni e ha un figlio, Tommaso, nato nel 2020, un periodo complicato per Rugani a causa dellaale delle decisioni difficili riguardo alla permanenza alla. Il prestito alin Francia e poi alnon sono stati momenti esaltanti professionalmente, ma sono stati vissuti come esperienze di vita gratificanti grazie alla vicinanza della famiglia.Rientrato alla Juventus, Rugani è stato considerato spesso come, ma ogni volta è rimasto alla, diventando una sorta dinei momenti di necessità, anche se giocava poco (solo 11 presenze nella scorsa stagione). Allegri lo ha sempre stimato, sia come giocatore che come figura importante nel gruppo. A 29 anni, Rugani affronta tutto con più tranquillità, soprattutto perché a Torino, dove ha acquistato casa in centro, ha trovato la sua, sia dentro che fuori dal campo. L'obiettivo diora è contribuire alla lotta per lo scudetto contro l'Inter e vivere questa sfida da protagonista, anche quando il capitano Danilo tornerà a disposizione.