Paulo Dybala era il numero 10 della Juventus e come ogni numero 10 che si rispetti era abituato a sorridere e far sorridere. È ormai storia nota che al termine della stagione la Juventus e Paulo si separeranno. Un rinnovo che non arriverà ed una Joya che si libererà a zero. Stando a quanto riporta Calciomercato.com però Paulo ad oggi non avrebbe ancora ricevuto offerte ufficiali da nessun club.



INTER - Beppe Marotta è un grande estimatore del giocatore argentino e dopo averlo portato da Palermo a Torino ora vorrebbe portarlo da Torino e Milano. Un contatto tra l'entourage di Dybala e la società nerazzurra c'è già stato senza un'offerta concreta ma con la richiesta di Marotta di essere aggiornato su qualsiasi movimento.



ALTRI CLUB - Non solo i nerazzurri però. Nemmeno dall'estero sono ancora giunte a Jorge Antun richieste concrete, tuttavia ci sono molti club che stanno seguendo attentamente la situazione. In primis Atletico Madrid e Tottenham vorrebbero accaparrarsi la Joya a zero in estate. Si attenderanno sviluppi nelle prossime settimane. Per ora però il sorriso della Joya si è spento con un'altra prestazione incolore contro il Bologna.