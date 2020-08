C'è ancora possibilità per Federico Bernardeschi di lasciare la Juventus. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'esterno ex Fiorentina interessa al Wolverhampton: non è semplice, anche perché ora c'è di mezzo Mino Raiola. E non vorrebbe portarlo a casa Mendes. Scrive la Rosea: "A Manchester, invece, non badano molto alle spese: se il City ha inserito Alex Sandro tra i candidati per la fascia sinistra, lo United pensa a Berna e Douglas dopo la frenata su Sancho del Dortmund. I due mancini bianconeri stanno di diritto nel club di quelli arrivati “all’ultima spiaggia”, anche perché nel frattempo è aumentata la concorrenza: Dejan Kulusevski è, infatti, da considerare già un pupillo di Pirlo".