Arthur è pronto a rientrare in campo con la Juventus dopo la sosta. Ma come può giocare la Juve di Allegri col regista brasiliano?

Ecco la risposta di Tuttosport: "L’elemento imprescindibile del centrocampo pare ormai essere Manuel Locatelli , al di là del contributo delle ultime due reti realizzate contro Sampdoria e Torino. L’ex Sassuolo è diventato il punto di riferimento non tanto della costruzione (spesso affidata alla difesa con i lanci di Leo Bonucci ) quanto, piuttosto, del dinamismo e dell’occupazione degli spazi, tanto in fase difensiva come in quella offensiva. Allegri potrebbe provare Arthur al suo fianco nel 4-4-2, affidandogli un compito di gestione dei tempi di gioco nelle fasi di ripartenza dal basso, con Adrien Rabiot sempre più esterno di sinistra e con Juan Cuadrado a supporto sulla destra. Ma il brasiliano potrebbe giostrare al fianco dell’azzurro anche in un centrocampo a tre, come vertice basso, piazzando Locatelli a destra, in caso di inserimento di Rabiot, oppure a sinistra, se dovesse giocare Rodrigo Bentancur. Il tutto senza dimenticare un 4-2-3-1 per sostenere il tridente in una Juventus più offensiva. Tempo per lavorarci sopra c’è, ieri Arthur ha voluto anticipare tutti. ".