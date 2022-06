Alvaro Morata vorrebbe continuare ad essere un giocatore della Juventus. La volontà del giocatore sarà sicuramente importante ma al momento la trattativa resta bloccata in quanto la Juve chiede uno sconto importante, circa 15 milioni di euro. Dall'altro lato l'Atletico Madrid non vuole cedere lo spagnolo per meno dei 35 milioni inizialmente pattuiti. A riferirlo è Tuttosport.