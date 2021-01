Settimane a parlarne con il Cagliari e alla fine Reynolds arriva al Benevento. Chiaro: con la regia della Juventus. Che alla fine sì, riesce a portare a casa - o meglio: in Italia - il talentuoso terzino statunitense, amico di McKennie. Benevento sarà pure una città molto diversa dalla Dallas che conosce Reynolds, ma rappresenterà il primo, grande trampolino verso il calcio che conta. La Juve lo terrà sotto controllo in questi mesi e staremo a vedere come si comporterà. Per i campani, più che una nuova idea, è stata una vera e propria esigenza: dopo l'infortunio di Letizia, Reynolds è stato un colpo semplicemente da fare.