Come racconta il Corriere dello Sport, sarà. Ecco la ricetta anti crisi scelta da Allegri per andare a caccia di tre punti fondamentali contro il Bologna. Max riparte dalla formula a due punte, quella che sembra dare le maggiori garanzie per ritrovare i gol che mancano. La Juve ha infatti soltanto 9 reti all’attivo in sette partite che rendono quello bianconero l’ottavo attacco della serie A. Ora tocca a Dusan e Arek in coppia, considerando che Di Maria è squalificato.