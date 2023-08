Come racconta La Gazzetta dello Sport,potrebbe cambiare la Juve. Massimilianonelle amichevoli estive è ripartito dal 3-5-2 della scorsa stagione, ma è ovvio che aggiungere l’attuale capitano del Sassuolo offrirebbe una nuova risorsa sia dal punto di vista tattico che tecnico. Nell’idea di Cristiano Giuntoli, condivisa dall’allenatore livornese, Berardi darebbe alla squadra quel tocco di qualità e abilità nell’uno contro uno nello stretto in grado di rendere la Juve più imprevedibile ed efficace, soprattutto contro le difese chiuse. Un po’ quello che doveva garantire (e in parte lo ha fatto, ma solo a corrente alternata) Angel Di Maria nel 2022-23.