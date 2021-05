Alcune dichiarazioni di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, sugli avversari di domani nella conferenza stampa prepartita: "C'è ancora adrenalina nei giocatori, questo ti porta a un recupero più veloce. Il Bologna è un'ottima squadra, l'ha dimostrato, gioca a calcio, crea tanto, ha ottimi giocatori e pure giovani. Sarà una partita difficile come all'andata. Giocano per far gol, per attaccare. C'è da stare attenti. Dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro al meglio, vincere è l'unico obiettivo che abbiamo. Poi vedremo gli altri campi. Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita, il Bologna giocherà alla morte. Il Crotone, la Lazio, il Cagliari a San Siro: può succedere di tutto e dobbiamo preoccuparci della nostra gara."