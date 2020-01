Dalla nascita della @SerieA a girone unico nel 1929/30, Maurizio #Sarri è il secondo allenatore della Juventus a vincere 14 delle prime 15 gare interne in assoluto con sulla panchina dei bianconeri in tutte le competizioni dopo Carlo Parola nel 1960.



, ma non si può certo dire che abbia fatto mancare i risultati. In attesa del Sarriball, i critici potranno confrontarsi ugualmente con i numeri che il tecnico toscano sta facendo registrare sulla panchina della Juventus. Uno, in particolare:, da quando la Serie A è a girone unico, Sarri raggiunge il precedente record di Carlo Parola nel 1960 (per chi non lo conoscesse, è il calciatore raffigurato nel celebre logo della Panini).