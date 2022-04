Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Dino Zoff ha detto la sua anche sull'infortunio di Federico Chiesa e sul contributo che avrebbe potuto dare alla Juve in questa stagione. Ecco il suo pensiero: "Non credo che la squadra avrebbe potuto puntare a qualcosa in più. Non darei la colpa agli infortuni, aveva cominciato male e può succedere dopo molti anni che si vince. Bisogna cambiare qualcosa e le difficoltà sono state quelle, e non per gli infortuni. Con una rosa come quella della Juve non ci sono alibi".