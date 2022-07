Come racconta Gazzetta, Pogba ha una lesione al menisco laterale e rischia un lungo stop: a inizio settimana è previsto un consulto con un luminare francese, il giocatore vorrebbe evitare l’intervento di sutura (dai 3 ai 5 mesi out) e spera di risolvere con una meniscectomia (40-60 giorni fuori) o con la terapia conservativa. Se la sutura non potrà essere evitata, la dirigenza potrebbe valutare anche un altro innesto in mezzo, a patto che qualcuno parta.