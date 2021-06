L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su come sarà organizzato il precampionato della Juventus: “Secondo le ricostruzioni non si è parlato di mercato ma di logistica e programmazione extra-campo. Qualcosa si può già dire. La Juve si ritroverà tra circa 40 giorni e non andrà in tournée. Tra la seconda metà di luglio e la prima metà di agosto giocherà alcune amichevoli internazionali, con almeno un paio di appuntamenti prestigiosi facilmente prevedibili”.