Nicolò, giovane promessa della, rimane in attesa del termine dell'indagine sul suo conto per il presunto coinvolgimento in un caso di scommesse. Attualmente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri, sembra che il giovane centrocampista potrebbe non essere schierato nelle prossime partite, data la situazione in sospeso. Fagioli sta affrontando con determinazione la situazione, ma inevitabilmente l'attenzione verso l'indagine potrebbe influenzare il suo impegno in campo. Nonostante l'incertezza che lo circonda, continua ad allenarsi con la squadra, dimostrando impegno e dedizione nei confronti della maglia bianconera.Al momento, Allegri sembra concentrato su altre opzioni per la formazione titolare, lasciando Fagioli con poche opportunità di mostrare il suo valore sul campo. Con il deferimento che potrebbe arrivare all'inizio di novembre, la situazione di Fagioli potrebbe rimanere incerta per qualche tempo. Nonostante tutto, il giovane centrocampista rimane focalizzato sul suo impegno e continua a lavorare duramente per dimostrare il suo valore quando avrà l'opportunità. La Juventus e i suoi tifosi sperano che l'indagine possa essere risolta in modo tempestivo e che Fagioli possa tornare presto a concentrarsi esclusivamente sul calcio, mostrando il suo talento in campo e contribuendo al successo della squadra.