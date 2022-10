Come racconta Gazzetta, il(2022-25) sarà all’insegna della sostenibilità. "Dopo l’inimmaginabile tempesta del Covid - oltre 7 miliardi di perdite cumulate nel comparto tra il 2019-21 - il bilancio 2021-22 dovrebbe essere l’ultimo anno in cui registriamo impatti diretti dovuti alla pandemia (basti ricordare, ad esempio, che lo scorso anno abbiamo avuto un tasso di utilizzo degli stadi inferiore al 70%). E’ stato necessario dotare la società di una nuova roadmap, approvata dal consiglio di amministrazione nel giugno di quest’anno, per mantenere lo sviluppo mantenendo il riferimento alla performance sportiva".