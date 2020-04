1









Come sarà la ripartenza della Juve? Innanzitutto, avverrà da un punto ben preciso: e cioè dalla vittoria sull'Inter. L'ultima gara dei bianconeri prima dello stop hanno palesato la superiorità nei confronti dei nerazzurri. Il Corriere dello Sport s'interroga sull'ormai famosa 'onda lunga': si manterrà? E l'incognita è proprio questa: bisogna capire quale impatto avrà avuto l'interruzione a causa del coronavirus. Soprattutto su condizione fisica e motivazioni del gruppo, con il dito puntato su Gonzalo Higuain: a Sarri servirà il vero Pipita per il rush finale, oltre al recupero di Dybala, Matuidi e Rugani. La certezza, intanto, è Bentancur in regia. Poi sarà volata scudetto.