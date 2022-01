1









Come cambia la lista Champions? Avevano fatto discutere le esclusioni di Kaio Jorge e Luca Pellegrini nella prima tornata della competizione europea. Entro la prossima settimana, i bianconeri devono consegnare una nuova lista di nomi che andranno ad affrontare la seconda fase del torneo, a partire col doppio incontro contro il Villarreal.



I NUOVI INNESTI - Da regolamento, si possono inserire soltanto 3 nuovi giocatori all'interno della lista Champions League. Dunque, con gli ingressi di Vlahovic e di Zakaria (ormai certo), resta in bilico la posizione di Nahitan Nandez, nel frattempo bloccato a Cagliari e in attesa di sviluppi nell'ultimo incontro tra la Juve e il club sardo. Dovesse arrivare anche il giocatore uruguaiano, chi gli farebbe posto? Con Kaio ormai fuori dai giochi, in uscita proprio tra Cagliari e Granada, possibile beffa per Pellegrini. Da riserva a titolare, poi ancora fuori dalla lista. Staremo a vedere.