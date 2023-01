Come racconta La Gazzetta dello Sport, oltre le plusvalenze, gli stipendi. Un filone in teoria più pericoloso perché incide sul Fair play. La Juve ha patteggiato con l’Uefa in cambio di una multa 3,5 milioni più limiti a rosa e mercato. Se non rientra nei parametri entro tre anni, la multa diventa di 23 milioni e rischia un anno senza coppe tra ‘24-25 e il ‘25-26.E se fosse provato il comportamento fraudolento — cioè la comunicazione di cifre false per attenuare il deficit e ottenere il patteggiamento — sarebbe tutto ancora più grave.