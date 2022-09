Come racconta Tuttosport, con il Monza Di Maria e altri dieci, un po’ per scelta e molto per necessità. L’assetto sarà quello delle ultime uscite: un 4-3-3/4-4-2 trasformabile in 3-5-2 in base alle situazioni di gioco. Se Wojciech Szczesny è tornato tra i convocati dopo l’infortunio alla caviglia destra del 31 agosto contro lo Spezia, in porta toccherà ancora all’ottimo Mattia Perin . Davanti all’ex numero uno genoano spazio a Mattia De Sciglio , Gleison Bremer , Leonardo Bonucci e Danilo . A centrocampo la coperta è cortissima.