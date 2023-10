Lasta facendo delle riflessioni su Wojciech, contratto fino al 2025 a 6,5 milioni di euro a stagione. Tra le varie ipotesi, non è esclusa la cessione a fine stagione: la società vorrebbe evitare di perderlo a zero tra due anni, così se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo potrebbe partire a fine stagione. A riferirlo è Calciomercato.com.