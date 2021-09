Come cambia il centrocampo della? Lo spiega Gazzetta.it, sottolineando come sia parecchio complicato che Allegri decida alla fine di stravolgere l'intera linea. Allo stesso tempo, è "lecito immaginare un’alternanza tradavanti alla difesa. Ma anche McKennie si candida per una maglia da titolare, e non sarà facile scomodare uno tra Rabiot e Bentancur. Da non escludere Bernardeschi".