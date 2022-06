Come racconta Tuttosport, si studia una formula per Zaniolo. Dallo scambio con conguaglio tra Nicolò e Arthur - il brasiliano è apprezzato da José Mournho - al prestito oneroso (10-15 milioni) con obbligo di riscatto (30-35 milioni) del giallorosso, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Milan e Tottenham restano alla finestra per l’azzurro. Zaniolo non è per forza alternativo a Di Maria (i piani B sono Berardi e Kostic ). E nemmeno a Marko Arnautovic (Bologna), il preferito per il ruolo di vice Vlahovic . L’austriaco resta in pole, al netto di Timo Werner . Il tedesco può diventare un’opportunità nell’affare De Ligt con il Chelsea.