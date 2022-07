Come riporta Calciomercato.com, per tornare in Italia, precisamente alla Juve,deve avere pazienza. Perché prima i bianconeri devono fargli spazio, separandosi con Ramsey e trovando una nuova sistemazione ad Arthur. Senza dimenticare che poi bisognerà fare i conti con il PSG, con cui è sotto contratto fino a giugno 2024. In ogni caso la Juve resta ottimista, forte della volontà del calciatore di raggiungere Di Maria a Torino.