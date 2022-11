In conferenza stampa Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato delle condizioni di Federicoe di come prosegue il suo recupero. Queste le sue parole:"Facciamo una roba: a scuola sono andato poco, allora lo scrivo. Chiesa momentaneamente non è nelle condizioni ideali per affrontare una partita. L'ho visto dopo Lisbona, poi ha avuto 4 giorni di recupero. Non è nelle condizioni ottimali, speravo di averlo il più presto possibile, ma ad oggi non è così. Anche lui spero di averlo il più presto possibile, tutti diventano utili e importanti per far sì che la Juve centri gli obiettivi. Succedono anche queste cose e bisogna ovviare agli imprevisti".