Come procedono i rinnovi in casa Juventus? Dybala è un caso a parte, mentre per Cuadrado la trattativa è in corso. E gli altri? Come scrive la Gazzetta, "De Sciglio ha buone possibilità di restare: per lui ancora nessun incontro tra la Juve e gli agenti Branchini e Orgnoni. Mattia Perin è intenzionato ad accettare un ruolo da numero 12, più che in passato, mentre Federico Bernardeschi ha più possibilità di lasciare: dalla Juve non avrà i 4 milioni attuali. Il suo agente Pastorello parla con club esteri".