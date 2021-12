Durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sulla questione infortunati. Oltre ae a un acciaccato, quest'ultimo in forte dubbio, il tecnico si è soffermato soprattutto sui lungodegenti"Chiesa e Danilo procedono molto bene, non saranno a disposizione neanche martedì, però". Dunque, la conferma: il 2021 per loro è finito con largo anticipo, torneranno a disposizione nel 2022."Non ha recuperato, ha ancora problema al flessore, è ancora out"