Ma... che fine ha fatto Moise? L'attaccante classe 2000, come noto, è rimasto alladopo aver visto naufragare sul più bello il suo passaggio all'Atletico Madrid, che non ha accettato i tempi di recupero dall'stabiliti dalle visite mediche. L'azzurro ha quindi ripreso una preparazione personalizzata alla Continassa, definita di riatletizzazione perché per tutto il periodo di stop dovuto dal problema alla tibia è stato realmente fermo senza poter correre; è atteso in campo per fine mese, ma comunque i tempi non verranno forzati, per quanto ora i bianconeri guardino con favore a un po' di sana abbondanza nel reparto.