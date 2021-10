"SOLIDI - Nessuna squadra ha vinto più partite della Juventus (quattro, al pari della Real Sociedad) in questa stagione con il punteggio di 1-0 tra le formazioni dei cinque grandi campionati europei considerando tutte le competizioni. La Juve, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali di Champions League per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2018/19 e 2016/17 con Allegri in panchina e il 2004/05 con Capello".